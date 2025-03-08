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Bakan Yerlikaya'dan köpek saldırısı sonrası hayatını kaybeden Rana hakkında açıklama

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#Bakan Yerlikaya#Rana#Sokak Köpekleri
Bakan Yerlikayadan köpek saldırısı sonrası hayatını kaybeden Rana hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 18:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rana El Selci olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konya'ya müfettişlerin görevlendirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var.- Mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Valilikler, belediye başkanları hepsi birlikte oturup ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" dedi.

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Kars'ta Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuşan Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Kanun kanundur, yasa yasadır. Sokak hayvanlarıyla ilgili bakımevleriyle ilgili yeni bir süreç başladı. Sokak hayvanlarının toplanmalarıyla ilgili bazıları bu görevi hakkıyla yapmıyor. Kurulacak komisyon şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş bunlara bakacağız.

"KONYA'YA MÜFETTİŞ GÖNDERDİK"

Konya'daki bu büyük acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde böyle üzücü olaylar olduğu zaman bakanınız olarak hep şunu yaptım; O günün sabahına müfettiş gönderdim. Tıpkı bugün sabah Konya Karatay ilçemize mülkiye müfettişlerini gönderdiğim gibi. Onlara şunu söylüyoruz; Gidin bakın, sokak hayvanlarının kanunun ruhuna uygun bir şekilde toplanması ve bakılmasıyla ilgili yerine getiren bir duruş var mı yok mu? Bunu görmediğim zaman soruşturma izni veriyorum, her zaman yaptığım gibi.

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Bundan sonra söz veriyorum. 30 büyükşehirde, 51 ilde, buradan sesleniyorum. Biz bu sorumluluğumuzu, bu kanunun gereğini yapmak zorunda. Hayvanlarımızı seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Benim evde 3 kedim var.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu uygulamamız lazım. Bugün can güvenliği, huzur toplantısı yapıyoruz. - Mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Valilikler, belediye başkanları hepsi birlikte oturup ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım. Ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız hayatının baharında çocuk mezara gitmesin."

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#Bakan Yerlikaya#Rana#Sokak Köpekleri

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