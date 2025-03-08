Bakan Yerlikaya'dan 'kadına şiddetle mücadele' mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars Polisevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kars'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin sözlerini aktaran Yerlikaya, "Gönüller sultanı 'Her kim bu dergaha gelirse ekmeğini verin. Dinini ve inancını sormayın.' Zira yüce Allah'ın dergahında ruh taşımaya layık olan herkes elbette Ebul Hasan'ın sofrasında ekmeğe, yemeğe layıktır. Rabbim soframızı Harakani sofrasını eylesin." ifadelerini kullandı.

Bugünün önemli bir gün olduğunu belirten Yerlikaya, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürükten kutladığını belirtti.

"ANADOLU KADINI KAHRAMANLIĞIN DESTANINI YAZMIŞTIR"

Kadınların aziz vatan toprağını vefakarlıkları, emekleri ve şefkatleriyle anavatan yapan en kıymetlileri olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

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"Nasıl ki kadınlar tarih boyunca kurduğumuz her devletin mayasında oldularsa, İstiklal mücadelemizin de en ön cephesinde yine hep onlar vardı. Bizim Cumhuriyet'imiz, kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kuruldu. İşte bu toprakları vatan kılan manayı ruhumuza ilmek ilmek işleyen yine o kahraman kadınlardı. Tüm dünyada şahittir ki, Anadolu kadını cesaretin de, merhametin de, kahramanlığın da destanını yazmıştır. Bizim nice şehit ve gazi annelerimiz var. Onlar yavrularını gözünden sakınan binbir zahmetle büyüten lakin vatan uğruna şehit verdikten sonra, bağrına taş basıp 'vatan sağ olsun' diyenlerdir. Allah hepsinden razı olsun."

Kadının toplumun temel taşı, ailenin kalbi, cennetin de anahtarı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, zorluklar karşısında dimdik duran güçlü bir iradenin ve dirayetin sembolü olduğunu söyledi.

"BİZİM MEDENİYETİMİZDE KADIN HER ZAMAN ONURLU VE DEĞERLİ KILINMIŞTIR"

Bakan Yerlikaya, "Müslümanlığın sembolü Hazreti Hatice annemizdi. İşte Peygamber Efendimiz de 'Sizin en hayırlınız kadına iyi davrananınızdır' buyurmuştur. Yine Efendimiz Veda Hutbesi'nde 'Kadınların haklarını gözetin' buyurmuştur. Bizim medeniyetimizde kadın her zaman onurlu ve değerli kılınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımız, kültürümüz, medeniyetimiz ve yasalarımızın emridir." diye konuştu.

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Aydınlık geleceği kadınlarla birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kadınların elinin değmediği her iş büyük bir eksikliktir demektir. Kadınların potansiyelini harekete geçirmeden ne kalkınma ne demokrasi alanında ilerleyemeyiz. Biz kadınlara yönelen her türlü şiddeti ya da kötü muameleyi asırlardır var olan medeniyet değerlerimize yöneltilmiş bir saldırı olarak görüyoruz. Bir kadın huzurluysa geleceğimiz olan çocuklar huzurludur. Aile huzurludur, toplum huzurludur. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans prensibiyle hareket ediyoruz. Şiddet mağduru tek bir kadın dahi olsa gözünden akacak bir damla gözyaşını kendimize zül olarak addediyoruz."