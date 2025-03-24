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Bakan Yerlikaya'dan iki polis memuruna tebrik: Sizlerle iftihar ediyorum

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#Ali Yerlikaya#Pamuk Şekeri#Şırnak
Bakan Yerlikayadan iki polis memuruna tebrik: Sizlerle iftihar ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 14:19

Şırnak'taki Nevruz kutlamalarında polis memurlarının çocuklara pamuk şekeri dağıttığı anların görüntüsü sosyal medyada beğeni toplamıştı. Bakan Yerlikaya, bu görüntüleri paylaşarak iki polis memurunu kutladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.

Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.

Bakan Yerlikayadan iki polis memuruna tebrik: Sizlerle iftihar ediyorum

Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz.

Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum.

 

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#Ali Yerlikaya#Pamuk Şekeri#Şırnak

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