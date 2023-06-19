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Bakan Yerlikaya'dan HDP'li vekile tepki

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#Ali Yerlikaya#LGBT Yürüyüşü#HDP
Bakan Yerlikayadan HDPli vekile tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 05:51

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, LGBT yürüyüşüne engel olan polise HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin 'işgalci kuvvetler' şeklindeki ifadesine tepki göstererek, "İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize 'işgalci' diyerek hakarette bulunan HDP'li vekili şiddetle kınıyorum" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da izinsiz düzenlenen LGBT yürüyüşüne engel olmaya çalışan polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' diyen HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'ye tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize “işgalci” diyerek hakarette bulunan HDP’li vekili şiddetle kınıyorum. Kahraman polisimiz tarih boyunca, “işgalci zihniyetlerle” ve “toplumumuzun değerlerini” hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır" ifadelerini kullandı. 

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#Ali Yerlikaya#LGBT Yürüyüşü#HDP

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