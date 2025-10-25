Bakan Yerlikaya'dan Edanur paylaşımı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasına dair paylaşımda bulundu.

Her genç kız gibi Tatlıoğlu'nun da hayalleri, geleceğe dair umutlarının olduğunu kaydeden Yerlikaya, Tatlıoğlu'nun insanlara şifa dağıtmak ve hayatlara dokunmak istediğini ancak trafik kazasıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında, ilk tespitlere göre alkollü olduğu belirlenen F.T.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından bir otomobile ve daha sonra yolun karşısına geçmekte olan genç kıza çarptığını bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"O genç kızımız, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri öğrencisi 22 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu'ydu. Ne yazık ki hayatının baharında, bir başka insanın sorumsuzluğu yüzünden aramızdan ayrıldı. Geride ailesinin ve sevdiklerinin yüreğine yakan bir acı kaldı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. İşte böylesine acıların yaşanmaması için ülkemizde trafik kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalı ki hiç kimse alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeye, yolda makas atmaya, kırmızı ışığı yok saymaya cesaret edemesin. Biz, hiçbir canımızı yolda bulmadık ki yolda kaybedelim."

Bakan Yerlikaya, Tatlıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diledi.