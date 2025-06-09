Bakan Yerlikaya'dan dönüş yoluna çıkacaklara çağrı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayramın son günü yola çıkacak olan vatandaşlara seslendi. Yerlikaya "Bugün Kurban Bayramı’nın son günü… Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı." dedi ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlali var:

Hız ihlali

Şerit izleme, değiştirme, makas atma

Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama

Arkadan çarpma ve

Kırmızı ışık ihlali…

Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.

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Yaptığımız denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye…

Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."