×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İstanbul#Saraçhane
Bakan Yerlikayadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 09:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını, 43 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır."

Yerlikaya, ayrıca "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." bilgisini de paylaştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#İstanbul#Saraçhane

BAKMADAN GEÇME!