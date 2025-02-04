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Bakan Yerlikaya'dan Bolu'daki otel yangınıyla ile ilgili açıklama

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Bolu
Bakan Yerlikayadan Boludaki otel yangınıyla ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 18:30

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen soruşturmayla ilgili süreci paylaşıp "Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Bolu

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