Bakan Yerlikaya'dan Balıkesir depremine ilişkin açıklama

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 23:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı’daki 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

