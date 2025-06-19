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Bakan Yerlikaya’dan aşırı hız uyarısı: 2024'te 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir

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#Ali Yerlikaya#Kaza#Hız
Bakan Yerlikaya’dan aşırı hız uyarısı: 2024te 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ta aşırı hız ihlali nedeniyle meydana gelen ölümlü kazaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak sürücülere uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, " 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i ‘Hız’ kurallarına uymamaktan meydana gelmiş ve hız kurallarına uymadığı için 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" dedi.

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Geçtiğimiz sene aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalarda her gün 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya’nın paylaşımında, "2025 yılında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücünün ‘Aşırı Hız’ yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 vatandaşımızı ise kaybettik. Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha yitirmeyecektik. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i ‘Hız’ kurallarına uymamaktan meydana gelmiş ve hız kurallarına uymadığı için 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde ‘Hız İhlali’ nedeniyle her gün 10 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.



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#Ali Yerlikaya#Kaza#Hız

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