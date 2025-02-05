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Bakan Yerlikaya'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#6 Şubat Depremleri#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Deprem
Bakan Yerlikayadan 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.' Çünkü biz bir oluruz zorluklar karşısında dimdik dururuz, yeri gelir 11 il oluruz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçtiğini ve felaketin yüreklerde derin acılar bıraktığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes, milletimizin umudunun, yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu. Milletçe el ele vererek, omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma hamdolsun asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.' Çünkü biz bir oluruz zorluklar karşısında dimdik dururuz, yeri gelir 11 il oluruz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim milletimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun."

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Yerlikaya, felaketin ardından gerçekleştirilen çalışmaların görüntülerinin yer aldığı bir video klip paylaştı.

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#6 Şubat Depremleri#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Deprem

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