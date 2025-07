Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Haberin Devamı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, dolayısıyla siyasiler mesajlarını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aziz milletimizin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan millî kahramanlık destanı olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz, demokrasiye ve millî iradeye bağlılığımızın, darbelere karşı direniş kararlılığımızın ve vatanımızı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden biridir.15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğindedir. 15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıyoruz. 15 Temmuz’da şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız. Allah, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 15 Temmuz ve diğer vesilelerle vatan ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize şükranlarımızı sunarız. Gazilerimize de minnettarız, sağlık ve afiyet diliyoruz. İki oğlu ve damadı hain FETÖ darbecileri tarafından şehit edilen Muzaffer Gülşen annemizin, büyük bir tevekkül içinde, Filistinli çocuklar için Sayın Cumhurbaşkanımıza biriktirdiği paraları verdiği ana şahit olduk. Böyle mübarek annelere sahip bir milletin iradesini hiçbir hain güç kıramaz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tarih 15 Temmuz 2016… O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen Karayılan’ın yurdudur… Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi! O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi “ Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.” Öyle de oldu. 15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Büyük tehlikenin rakamları Haberi görüntüle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız. Milletimiz, Türkiye’nin o en karanlık ve uzun gecesinde; tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye’yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın. Zaferin Adı Türkiye.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 15 Temmuz, vesayet denemelerine ve darbecilere karşı daima dimdik duran, milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimizin destanıdır! Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi FETÖ’ye karşı istikbaline ve istiklaline sahip çıkan başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları Haberi görüntüle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı destansı bir mücadele verdiği, tarihimizin en şanlı sayfalarından biri 15 Temmuz’un yıl dönümündeyiz…Milli iradeye sahip çıkan asil milletimizin çelikten iradesine sevgi ve saygılarımızla… Zaferin Adı Türkiye…