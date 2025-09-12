×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya'dan 12 Eylül darbesine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#12 Eylül Darbesi#Ali Yerlikaya#Darbe
Bakan Yerlikayadan 12 Eylül darbesine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 18:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "12 Eylül sadece askeri bir darbe değildi. Milli irademize vurulan bir prangaydı. Ülkemizin huzuruna kasteden bir anlayışın tezahürüydü." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

 

Yerlikaya, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizin en karanlık günlerinden biriydi. Aradan geçen 45 yıla rağmen, o gün ve sonrasında yaşananlar milletimizin hafızasından asla silinmedi. 12 Eylül sadece askeri bir darbe değildi. Milli irademize vurulan bir prangaydı. Ülkemizin huzuruna kasteden bir anlayışın tezahürüydü. Ülkemizin kalkınmasından, hukuk ilkelerine bağlı demokratik bir ülke olmasından rahatsız olan o darbeci zihniyet, tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahnedeydi. Ancak bu kez aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeye de darbecilere de geçit vermedi. Artık Türkiye vesayet zincirlerini parçalayan bir ülkedir. 12 Eylül ve o karanlık zihniyet ise siyasi tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır, ders alınması ve unutulmaması gereken bir tarih olarak."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#12 Eylül Darbesi#Ali Yerlikaya#Darbe

BAKMADAN GEÇME!