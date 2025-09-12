Bakan Yerlikaya'dan 12 Eylül darbesine ilişkin paylaşım

Haberin Devamı

Yerlikaya, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizin en karanlık günlerinden biriydi. Aradan geçen 45 yıla rağmen, o gün ve sonrasında yaşananlar milletimizin hafızasından asla silinmedi. 12 Eylül sadece askeri bir darbe değildi. Milli irademize vurulan bir prangaydı. Ülkemizin huzuruna kasteden bir anlayışın tezahürüydü. Ülkemizin kalkınmasından, hukuk ilkelerine bağlı demokratik bir ülke olmasından rahatsız olan o darbeci zihniyet, tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahnedeydi. Ancak bu kez aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeye de darbecilere de geçit vermedi. Artık Türkiye vesayet zincirlerini parçalayan bir ülkedir. 12 Eylül ve o karanlık zihniyet ise siyasi tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır, ders alınması ve unutulmaması gereken bir tarih olarak."