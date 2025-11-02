×
Bakan Yerlikaya Yeşilçam Yıldızı Çağlar'ın vefatı sonrası paylaştı: Buna dur demeliyiz!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 17:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya trafik kazalarına dikkat çekerken, 'Trafikte bir anlık dikkatsizlik bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor. Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Engin Çağlar’ın motosiklet çarpması sonrası vefatı üzerine X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya Çağlar'ın vefatı nedeniyle üzüntüsünü belirtip "Hepimiz buna bir dur demeliyiz!" diyerek yeni trafik kanunun önemine bir kez daha atıfta bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım:

Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’a maalesef motosiklet çarptı ve usta oyuncu hayatını kaybetti.

Yine bir trafik kazası, yine derin bir üzüntü. 2024 yılında 6 bin 351 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız ise yaralandı. Bu çok büyük bir can kaybı.

HEPİMİZ BUNA BİR DUR DEMELİYİZ.

TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ HEP BERABER OLUŞTURMALIYIZ!

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİMİZIN AMACI

Kazaları önlemek,
Can kaybını en aza indirmek,
Sürücülerin davranış biçimlerini
olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor.

 

