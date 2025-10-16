Bakan Yerlikaya, yeni kaymakamları görev yerlerine uğurladı!

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 110.Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayıp görev yerleri belli olan kaymakamları görev yerlerine uğurladı. Törenden anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya yeni kaymakamlara görevlerinde başarılar diled

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına eklediği not:

110.Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayan ve dün Sayın Cumhurbaşkanımız’ın teşrifleriyle kuraları çekilip görev yerleri belirlenen kaymakamlarımızı Bakanlığımızdan uğurladık.

Aziz Milletimizin bağrından çıkarak, Devlet mülkünü temsil ve idareye mezun kılınan kaymakamlarımız:

Ecdadımızın son durağı olan ebedi yurdumuzda aziz milletimiz; kardeşliğin, birliğin ve dirliğin adıdır. İşte sizler, böylesine izzetli bir millete hizmet etme şerefine nail oldunuz.

Haberin Devamı

Gittiğiniz ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımızı iletin.

Herbirinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.

Yolunuz açık, bahtınız Türkiyemiz gibi aydınlık olsun