Bakan Yerlikaya, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 16:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “8 Aralık 2024 tarihinden bugüne 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“8 Aralık 2024 tarihinden bugüne 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı.

Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik!

Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik! Hakk’ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık’ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER HIZ KAZANDI"

Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

 8 Aralıktan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu.

Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz."

