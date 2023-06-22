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Bakan Yerlikaya: Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Bakan Yardımcısı
Bakan Yerlikaya: Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 12:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakan Yardımcıları olarak atanan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu'nu tebrik etti. Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı’nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle; İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Sayın Bülent Turan, Sayın Mehmet Aktaş, Sayın Mehmet Sağlam ve Sayın Münir Karaloğlu’nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Türkiye Yüzyılı’nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Bakan Yardımcısı

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