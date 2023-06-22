Bakan Yerlikaya: Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle; İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Sayın Bülent Turan, Sayın Mehmet Aktaş, Sayın Mehmet Sağlam ve Sayın Münir Karaloğlu’nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Türkiye Yüzyılı’nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"