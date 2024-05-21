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Bakan Yerlikaya: Tutuklu üst düzey polislerle ilgili müfettiş raporu tamamlandı

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#Ali Yerlikaya#Ankara Emniyeti#Müfettiş
Bakan Yerlikaya: Tutuklu üst düzey polislerle ilgili müfettiş raporu tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 19:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nde görevli iken tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de başsavcılığa teslim edilecek. Rapor kriminal, jandarma ile birlikte çalışıldı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık, bundan sonrası yargıda" dedi.

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#Ali Yerlikaya#Ankara Emniyeti#Müfettiş

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