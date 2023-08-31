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Bakan Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı

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#FETÖ#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 17:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;

FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.

FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız!

Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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#FETÖ#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya

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