Bakan Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı | 'Provokasyonlara karşı vakur duruş sergilediniz'

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Bakan Yerlikaya, buradaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sizleri; ‘’Devletimizin sarsılmaz iradesini ve milletimizin vicdanını temsil eden’’, Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, En derin muhabbet ve saygıyla selamlıyorum.

Zira; Bugün, sadece bir yıl dönümünü kutlamıyoruz... Bugün; vatanımız için canını ortaya koyan, gözünü kırpmadan göğsünü kurşuna siper eden, milletimizin güvenliği için gecesini gündüzüne katan, bir yürek ordusunu da selamlıyoruz.

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Polis demek; “Huzurun teminatı demektir.” Polis demek; “Sokakların sessizliğinde, evlerin ışığında, çocukların tebessümünde, annelerin babaların yüreğinde hissedilen, güven demektir.”

Bu topraklarda, polis olmak demek; bir mesleğin çok ötesinde, şehadetle yoğrulmuş bir inancın, bir ahlâkın… Ve yeminli bir sadakatin adıdır.

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Milletimiz; sizden ve kardeş teşkilatlarınız Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizden aldığı, güvenle uyur, sizlerden aldığı güvenle uyanır.

TÜRK POLİSİ VİCDANI OLMAYANLARIN KARŞISINDA

Aziz Kardeşlerim, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle Türk polisi, ‘’Vicdanı olmayanların karşısındadır!’’

Hamdolsun milletimiz de; her zaman ve her koşulda, “Benim arkamda devletim var, yanımda polisimiz var” demiştir.

Asil Milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, Devletimizi, Aziz Milletimizin birliğini ve Huzurunu korumaya kararlılıkla devam etmektedir.

Çünkü Türk polisinin temsil ettiği değer ve mana; Şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur.

Sizler; Milletimizin duasında yer bulan, devletimizin şefkat eli ve çelik iradesisiniz.

Kamu düzeni; bir milletin nefesidir. O nefesi her daim yaşatan, sizlersiniz.

Terörle mücadelede; şehir şehir, sokak sokak iz süren, sizlersiniz!

Bir pusunun ortasında; “Önce milletim” diyerek gövdesini siper eden, Bir adım dahi geri atmayan o irade, sizde saklıdır.

Organize suç örgütlerine, Uyuşturucu tacirlerine, Milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç odaklarına karşı, gece-gündüz demeden mücadele eden, yine sizlersiniz.

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Bu mücadele; sadece bilek gücüyle değil, yürekle verilir. Ve o yürek, hamd olsun ki, bu teşkilatın her mensubunda aynı aşkla çarpmaktadır.

Burada bulunan ve bu kutlu üniformayı giyen Her bir kardeşim de, şanlı bayrağımızın muhafızıdır.

Yine her biriniz, 180 yıl önce yazılmaya başlanan destanın en güçlü satırı olmaya devam edeceksiniz.

Çünkü; ‘’Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır!’’

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı’ yürüyüşünü, huzurun yüzyılını, birlikte inşa ediyoruz.

Rabbim sizleri gözetsin, korusun! Adım attığınız her sokak aydınlık, dokunduğunuz her yürek dua ile dolu olsun.

Değerli mesai arkadaşlarım, yakın dönemde yaşadığımız hadiselerde, kamu düzenine kast eden, şiddeti araç kılmaya çalışan, yüreklere korku salmak isteyenlere karşı, sizlerin sergilediği metanet, sağduyu ve kararlılık; aziz Milletimizin sizlere duyduğu güveni, bir kez daha pekiştirmiştir.

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PROVOKASYONLARA KARŞI VAKUR DURUŞ SERGİLEDİNİZ

Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, Demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda, vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz.

Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara, en net cevabı siz verdiniz. Sizlerle iftihar ediyorum!

Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış; ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir.

Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de, milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir.

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Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi: ‘’Vicdanların işlemez hale geldiği yerde; Türk Polisi devreye girer.’’

Bu duygularla, Vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi; Rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yolunuz açık, göreviniz mübarek olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Türk Polis Teşkilatımızın 180. yılı kutlu olsun!