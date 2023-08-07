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Bakan Yerlikaya: Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#İl Emniyet Müdürleri Seminer
Bakan Yerlikaya: Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 18:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte yeşil vatanda, mavi vatanda, siber vatanda halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız. Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Seminer programını bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve il emniyet müdürlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte yeşil vatanda, mavi vatanda, siber vatanda halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız. Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan emniyet müdürlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İçişleri ailesi olarak halkımızın huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#İl Emniyet Müdürleri Seminer

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