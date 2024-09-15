Bakan Yerlikaya trafik verilerini paylaştı: 475 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 5-12 Eylül 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 667 bin 955 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan

124 bin 336,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263,

Emniyet kemeri kullanmayan

19 bin 161,

Sürücü belgesiz araç kullanan

16 bin 742 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 188 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 475 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.