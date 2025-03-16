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Bakan Yerlikaya trafik denetimi verilerini açıkladı: 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı

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#Trafik Denetimleri#Trafik İhlalleri#Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya trafik denetimi verilerini açıkladı: 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 11:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce, helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı. Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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#Trafik Denetimleri#Trafik İhlalleri#Bakan Yerlikaya

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