Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Anında tespit edilip işlem yapılıyor

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşırı HIZ, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor"

1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; HIZ ihlali ile ilgili toplam:

2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı.

Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) toplam:

1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar.

Önceliğimiz HIZ değil, güvenlik olsun.

TRAFİK DENETİMLERİ:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 641 bin 525 araç denetlendi.

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Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68,

Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.