Bakan Yerlikaya: Tehdit ve saldırılarla davamızdan vazgeçmeyiz

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bakanlık olarak terörle mücadelede İHA, SİHA'larla tarih yazılıyor. Hainlerin inlerine giriliyor, terörü kaynağında yok ediyoruz. Gökbey'lerimizi Jandarma Teşkilatı'na kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gökbey'lerimiz en zorlu iklim koşullarında dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece gündüz demeden etkin şekilde faaliyet gösterme kabiliyetine sahiptir.

20 Gökbey'imiz Jandarma'nın envanterine katılacak. Sınır güvenliği, keşif gözetleme, arama-kurtarma gibi pek çok alanda gözümüz olacak Gökbey'in teslim törenini gerçekleştiriyoruz.

101 yıldır yükselen Türkiye Cumhuriyeti zat-ı devletlerinizin liderliğinde emin adımlarla ilerliyor. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi devlet ve milletin her alanda kalkınması için verilen mücadeledir. Güçlü Türkiye tüm mazlum ve mağdurların da umududur. Milli hamleler ülkemizi yarınlara güvenle taşımaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı.

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Alın terini, yürek terine katan, vatan aşkıyla gece gündüz demeden çalışan mühendislerimiz, gençlerimiz. Bizim hayallerimiz dünyalardan büyük. Hiçbir parmak sallama, terör eylemi bizi bu hayallerimizden kopartamaz, geri bırakmaz. Sanıyorlar ki, tehdit ve saldırılarla davamızdan vazgeçeceğiz.