Bakan Yerlikaya: Tefecilere yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Balıkesir’de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran Tefecilerle de mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, #İstanbul ve #Balıkesir’de gerçekleştirilen “Örgütlü Tefecilik, Şantaj ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonda aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Tefecilik yapan çete üyelerinin:

Parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu,

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Gayrimenkulünü devraldığı kişileri aldatma gayesiyle birkaç ay kar payı verdiği ancak devam eden süreçte gayrimenkulleri çeteyle iltisaklı kişiler adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği,

Akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü,

Çete üyelerinin bu yöntemle şu ana kadar yaklaşık 80 MİLYON haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

13 şüpheliye ait ikamet, işyeri ve araç aramalarında silah, 52 tapu, çek, muhtelif miktarda altın, döviz ve nakit para ele geçirilmiştir!

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

Çetelerle ve tefecilerle mücadelemiz aralıksız devam edecek!"