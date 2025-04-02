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Bakan Yerlikaya açıkladı... Trafik kazalarında 4 günde 34 can kaybı

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#Ali Yerlikaya#Trafik Kazaları#Bayram Tatili
Bakan Yerlikaya açıkladı... Trafik kazalarında 4 günde 34 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 11:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı. Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;
495.753 araç denetlendi.
21.178 araca hız ve radar işlemi,
51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı.

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Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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#Ali Yerlikaya#Trafik Kazaları#Bayram Tatili

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