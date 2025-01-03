×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri artarak devam edecek

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Ali Yerlikaya#Geri Dönüş
Bakan Yerlikaya: Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri artarak devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 19:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri artarak devam edecektir" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerine ilişkin sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş insanları ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusu ana gündem maddemizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi tarihin doğru tarafında yer aldık. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri artarak devam edecektir. Devletimiz de sivil toplum kuruluşlarımız da bu dönüşlerde Suriyeli kardeşlerimize destek olacaklar. Göç konusunu; uluslararası hukuka, medeniyet değerlerimize ve insan haklarına uygun, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Ali Yerlikaya#Geri Dönüş

BAKMADAN GEÇME!