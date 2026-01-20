Bakan Yerlikaya: Suriye'deki hareketliliği anbean takip ediyoruz

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOKAPAN-İZMİR operasyonuyla ilgili detayları anlattı. "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonunu gerçekleştirdik" diyen Yerlikaya, operasyonunda hedefinde uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları olduğunu söyledi.

"ŞAFAK SÖKMEDEN OPERASYONUMUZU EŞZAMANLI OLARAK BAŞLATTIK"

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

Dün İzmir’de, Cumhuriyet tarihimizin “en kapsamlı narkotik operasyonu” olan NARKOKAPAN-İZMİR’i gerçekleştirdik.

İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı.

Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük.

Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık.

"ZEHİR TACİRLERİNİN BİR BAKIMA ELİNİ KOLUNU KESİYORUZ"

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.

Torbacılar; uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz.

Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz.

"14 İLDE, 608 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna:

4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.



Tekrar ifade etmek istiyorum: İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı.

Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.

Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.

Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir.

Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla;

43 bin 524 şahıs tutuklandı.

Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509! Tekrar ediyorum: 100 bini aştı!

Yine bu kabine dönemimizde,

233 ton uyuşturucu madde ve

278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

Aynı dönemde;



357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik.

Bunlardan 46’sı uluslararası nitelikteydi.

Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık.

Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık.

"HİÇBİR PROVOKASYONA VE HİÇBİR ALGI OPERASYONUNA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, “Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir.”