Bakan Yerlikaya: Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla mücadele etmeye devam ediyoruz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldı.

Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın % 38,3’ü yani 498 bin 713’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi.

Bu içeriklerin %76’sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz.

Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.

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İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz.

Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.