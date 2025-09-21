×
Bakan Yerlikaya: Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 11:40

Bakan Yerlikaya "Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik. 97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 16’sı tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı şöyle:

FETÖ’ye karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik.

97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 16’sı tutuklandı.

27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik.

Bu operasyonlarımızda toplam; 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512’si tutuklandı. 4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonları gerçekleştiren Polisimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin. 

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz.

