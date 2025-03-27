Bakan Yerlikaya: Sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, Molotoflarla saldırıldı. Milli- manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza, hürmetsizlik edildi. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz.

Hiçbir algı operasyonu, hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ilkesine bağlı, demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız suiistimal zeminine değil, millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet haktır. Anayasal bir hakkıdır. Anayasamızın 34. maddesi; 'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' diye başlıyor. Altını çizerek bir kez daha altını çiziyorum, silahsız ve saldırısız deniyor... Anayasa ve kanuna uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var.

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O taşlar, bıçaklar, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mıdır? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ne düşündüler acaba?

Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızı, çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek... Necip Fazıl diyor ya; 'Sokak lambası olma kime yandığın belli olsun'

"BİN 879 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bu son yapılan eylemler sonrası 1879 şüpheli gözaltına alındı, bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 469'u da serbest bırakıldı.

Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Polisler bu milletin evladı değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları anaları babaları yok mu?

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BAYRAMDA TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI

Mübarek Ramazan-ı Şerifimizin sonuna geldik. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi en büyük duamız. Trafik kazalarında 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24. Yarısı aşırı hızdan kaynaklanıyordu. Bayramda yola çıkacak sürücülerimizi buradan uyaralım. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir.

Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacak. Bayram tatili sürecince hız denetimi yapılacak. Polis ve jandarmamız hız denetimlerini sürdürecek. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında can kaybını yüzde 45 azaltıyor. Denetimler arttıkça kazalar azalıyor. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz. Yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."