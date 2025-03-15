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Bakan Yerlikaya sokak hayvanları ile ilgili video konferansa katıldı

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#Ali Yerlikaya#Sokak Hayvanları#Sahipsiz Hayvan
Bakan Yerlikaya sokak hayvanları ile ilgili video konferansa katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 02:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ile ilgili video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak hayvanları ile ilgili gerçekleştirilen video konferans hakkında paylaşım yaparak, "Bakan Yardımcılarımız, ilgili birim amirlerimiz ve 51 il Valimizin katılımıyla ‘Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları' ile ilgili video konferans (VKS) toplantımızı bu gece gerçekleştirdik. Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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#Ali Yerlikaya#Sokak Hayvanları#Sahipsiz Hayvan

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