Bakan Yerlikaya, sınır hattında

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından incelemelere ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Hakkari, Yüksekova, Dağlıca, Aktütün, Yeşilova, Hacı Bey Çayı, Esendere bölgesi ve İran sınır hattında bugün havadan incelemelerde bulunduk" dedi.

'KAHRAMANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Bakan Yerlikaya, Hakkari Yüksekova’da Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'nı da ziyaret ederek, hudut hattında görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kahraman jandarmamız vatan nöbetinde, gece gündüz demeden, her türlü hava ve arazi şartında görevini ifa ermektedir. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için canla başla görev yapan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı