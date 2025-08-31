Bakan Yerlikaya: Siber Suçlarla mücadelede 10 günde 198 şüpheliyi yakaladık

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 09:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 198 şüphelinin gözaltına alındığını, 49'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Operasyonlar kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını, 49'unun tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin lira değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, 'araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

