Bakan Yerlikaya: Sel mağdurlarına destek ödemeleri başladı

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Bakan Yerlikaya'nın sel felaketiyle ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu:

1 kişi halen kayıp, anbean arkadaşlarla konuşuyorum. Şu anda arama-kurtarma faaliyetleri yaklaşık 900'ün üzerinde. O vadi öyle bir vadi ki ormanlarla kaplı. Son derece derin bir vadi. büyük sel gücüyle ağaçları kökünden söken büyük bir tahribat olduğunu biliyoruz. Büyük bir emek var orada. 900'e yakın arkadaşımız umarım diğer vatandaşımızı da bulur. Gerek İstanbul'da gerek Kırklareli'nde hükümetimizin yardımı, her zaman için zarar gören vatandaşlarımızın üzerindedir.

DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Şu ana kadar tespit edilen 564 konutla ilgili su basmasından bahsediyoruz. İş yerlerindeki su basması sayısı da 744. 172 araçta da selle ilgili zarar olduğu tespit edildi. AFAD ilk etapta 40 milyon TL para gönderdi. Bazı kaymakamlarımız hesaplarına bu konut ve işyeriyle ilgili para aktarmaya başladılar. Muhtemelen bu yarın tamamlanır. Hemen akabinde kesin zarar tespiti yapılır. Biz mutlaka bir destek ödemesinde bulunacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

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"LÜTFEN UYARILARA UYALIM"

Allah tekrarından korusun diyorum. Bu iklim değişikliğinde lütfen uyarılara hep beraber dikkate alalım ve tedbirli olalım. Medyamız gerçekten özverili, gayret gösteriyor.