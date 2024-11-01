×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya'dan 'Ahmet Özer' açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Esenyurt#Ahmet Özer
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 12:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, 'Şehrin emini terör yandaşı olamaz' dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa'dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir. Buradan yükselen kardeşlik ruhu bizi bir arada tutan en yüksek bağlardan biridir.

Bu topraklarda büyük felaketlerle sınandık. Büyük mücadeleler destansı kahramanlıklarla bir ve beraber hepsinin üstesinden geldik. Bunun en büyük örneklerinden biri de kadim Şanlıurfa'dır.

TERÖR ZEHİRDİR, PANZEHİRİ HUKUKTUR

TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi. terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÖzgür Özelin İstanbul davetine 3 CHPli belediye başkanı katılmadıÖzgür Özel'in İstanbul davetine 3 CHP'li belediye başkanı katılmadıHaberi görüntüle

ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ

Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz.

Gözden Kaçmasınİçişleri Bakanlığı duyurdu: Ahmet Özerin yerine Can Aksoy görevlendirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu: Ahmet Özer'in yerine Can Aksoy görevlendirildiHaberi görüntüle

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. Terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. Birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir.

Gözden KaçmasınCHP’li Özer’e PKK/KCK-TDÖ operasyonuCHP’li Özer’e PKK/KCK-TDÖ operasyonuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Esenyurt#Ahmet Özer

BAKMADAN GEÇME!