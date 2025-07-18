Bakan Yerlikaya, şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara'nın ailesini ziyaret etti

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Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kara'nın 2023'te başkentte meydana gelen bir trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Bugün şehit Kara'nın annesi ve kız kardeşi ile bir araya geldiklerini belirten Yerlikaya, "Dualarımız Halil'imiz ve tüm şehitlerimiz içindi. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Kara'nın annesine Türk bayrağı ile Türk bayrağı motifli ve "Emniyet Genel Müdürlüğü" yazılı bir plaket verdi.