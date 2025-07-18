×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya, şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara'nın ailesini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Halil Kara#Şehit
Bakan Yerlikaya, şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Halil Karanın ailesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 16:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 2 yıl önce şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara'nın ailesine ziyarette bulundu.

Haberin Devamı

Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kara'nın 2023'te başkentte meydana gelen bir trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Halil Karanın ailesini ziyaret etti

Bugün şehit Kara'nın annesi ve kız kardeşi ile bir araya geldiklerini belirten Yerlikaya, "Dualarımız Halil'imiz ve tüm şehitlerimiz içindi. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Kara'nın annesine Türk bayrağı ile Türk bayrağı motifli ve "Emniyet Genel Müdürlüğü" yazılı bir plaket verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Halil Kara#Şehit

BAKMADAN GEÇME!