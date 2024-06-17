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Bakan Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Necmettin Yılmaz
Bakan Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmazı andı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 13:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce teröristlerce kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmeni sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Necmettin Yılmaz hayatının baharındaydı.
Henüz 23’ündeydi. 8 aylık öğretmendi.

Elinde taşıdığı eğitim meşalesiyle, ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık olacak, binlerce yavrumuzu yetiştirecekti.

Ancak bundan 7 yıl önce, 16 Haziran 2017 tarihinde hain teröristlerce kaçırılıp şehit edildi…

Necmettin Öğretmenimize ve tüm eğitim şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Şehit öğretmenimizin makamı âli olsun.

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Necmettin Yılmaz

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