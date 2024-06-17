Bakan Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Necmettin Yılmaz hayatının baharındaydı.

Henüz 23’ündeydi. 8 aylık öğretmendi.

Elinde taşıdığı eğitim meşalesiyle, ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık olacak, binlerce yavrumuzu yetiştirecekti.

Ancak bundan 7 yıl önce, 16 Haziran 2017 tarihinde hain teröristlerce kaçırılıp şehit edildi…

Necmettin Öğretmenimize ve tüm eğitim şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Şehit öğretmenimizin makamı âli olsun.

Necmettin Yılmaz hayatının baharındaydı.

Henüz 23’ündeydi. 8 aylık öğretmendi.



Elinde taşıdığı eğitim meşalesiyle, ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık olacak, binlerce yavrumuzu yetiştirecekti.



Ancak bundan 7 yıl önce, 16 Haziran 2017 tarihinde hain teröristlerce kaçırılıp… pic.twitter.com/Aa6tBDs9LO