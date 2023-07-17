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Bakan Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

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#Ali Yerlikaya#Necmettin Yılmaz#Şehit
Bakan Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmazı andı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 10:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı vefat yıl dönümünde andı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

Necmettin Yılmaz henüz 8 aylık öğretmendi.

Bu kutsal mesleği yapan her öğretmenimiz gibi idealleri vardı. Ülkemizin aydınlık yarınları için binlerce öğrenci yetiştirecekti.

Ancak bundan 6 yıl önce hain teröristlerce alçakça şehit edildi…

Necmettin Öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Makamı âli olsun.

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK!

 

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#Ali Yerlikaya#Necmettin Yılmaz#Şehit

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