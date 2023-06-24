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Bakan Yerlikaya: Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Osmaniye#Kalıcı Konut
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 19:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz” dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi Osmaniye’ye ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya ilk olarak helikopter ile havadan denetim gerçekleştirmesinin ardından afetzedeler için kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şanlı bayrağımızın gölgesinde Osmaniyeli kardeşlerimizle el ele, gönül gönüleyiz. Depremzede vatandaşlarımızın da esnaflarımızın da duası bir. Türkiye Yüzyılı’nda sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de inşa edeceğiz. Devletimiz kararlıdır. Milletimiz kararlıdır. Biz kararlıyız” ifadeleri yer aldı.

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#Ali Yerlikaya#Osmaniye#Kalıcı Konut

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