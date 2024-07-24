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Bakan Yerlikaya: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Rusya#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 17:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin bugün Bodrum'da yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı. Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir.

Bakan Yerlikaya: Rusyada bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrumda yakalandı

Yapılan incelemeler sonucu: Şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

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Bakan Yerlikaya: Rusyada bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrumda yakalandı

Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır. Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

"TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakan Yerlikaya: Rusyada bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrumda yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Rusya#Bodrum

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