Bakan Yerlikaya paylaştı: Yaşama yol verelim

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fermuar Sistemi’ni uygulayalım, yaşama yol verelim. Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim.

Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir “hayat koridoru” açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir.

Unutmayın: Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar.