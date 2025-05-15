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Bakan Yerlikaya paylaştı: Yaşama yol verelim

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Fermuar Sistemi#Ambulans
Bakan Yerlikaya paylaştı: Yaşama yol verelim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 14:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafikte ambulanslara fermuar sistemi ile yol vermenin önemine dikkat çekti.

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fermuar Sistemi’ni uygulayalım, yaşama yol verelim. Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim.

Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir “hayat koridoru” açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir.

Unutmayın: Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar.

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#Ali Yerlikaya#Fermuar Sistemi#Ambulans

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