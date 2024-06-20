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Bakan Yerlikaya paylaştı: İşte bayram tatilinin trafik kazası bilançosu

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#Bayram Tatili#Bakan Yerlikaya#Kaza
Bakan Yerlikaya paylaştı: İşte bayram tatilinin trafik kazası bilançosu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 09:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin beşinci gününde 696 trafik kazasının meydana geldiğini ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatilin ilk 5 gününde toplam 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi ise yaralandı.

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Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede; 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1205 kişi yaralandı. 425 bin 63 araç denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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#Bayram Tatili#Bakan Yerlikaya#Kaza

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