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Bakan Yerlikaya paylaştı: İşte bayram tatilinin trafik kazası bilançosu

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#Trafik Kazası#Bayram#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 08:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin üçüncü gününde 824 trafik kazasının meydana geldiğini ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatilin ilk 3 gününde toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi ise yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam ediyor. Bayram tatilinin 3'üncü günü, 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede; 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum dedi.

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UYARILARDA BULUNDU

Bakan Yerlikaya araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak, Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ifadelerini kullandı.

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#Trafik Kazası#Bayram#Kaza

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