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Bakan Yerlikaya paylaştı: 6 ilde 8 organize suç örgütüne operasyon

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#Bakan Yerlikaya#Organize Suç Örgütü#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 organize suç örgütüne yönelik 6 ilde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Ş.K'nin, Balıkesir'de F.Ö'nün, Antalya'da Y.K'nin (cezaevinde), Tekirdağ'da E.Y'nin, Kırklareli'nde N.G. ve E.K'nin, Bursa'da F.Y.K. ve A.A'nın elebaşılığını yaptığı 8 organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 6 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ile çek-senet ele geçirildi. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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#Bakan Yerlikaya#Organize Suç Örgütü#Operasyon

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