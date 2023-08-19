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Bakan Yerlikaya o anları paylaştı: İki aile daha evlatlarına kavuştu

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#Ali Yerlikaya#Diyarbakır Anneleri#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 14:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 iki günde, iki annenin daha evlatlarına kavuştuğu anı paylaştı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Annelerinin başlattığı Evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Diyarbakır Annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır Surları kadar güçlüdür.”

Ve son 2 günde, iki anne daha evlatlarına kavuştu.

Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı’ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu.

Evlat nöbetinin 1447. günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu.

SAYI 45'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı Evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz.

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#Ali Yerlikaya#Diyarbakır Anneleri#Terörist

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