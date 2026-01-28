×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: 'Narkokapan Diyarbakır ve Manisa' operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Diyarbakır#Manisa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 12:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün sabah Jandarmamız tarafından Diyarbakır ve Manisa’da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediğimiz “Narkokapan Diyarbakır ve Manisa” operasyonlarımızda 445 şüpheliyi yakaladık."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Ve bu sabah düğmeye bastık. Diyarbakır ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarımıza; 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi, 14 komando timi, toplam 1522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda; 302 kilo çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi" dedi.

'HEDEFİMİZ SOKAK SATICILARIYDI'

Yerlikaya, operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.

