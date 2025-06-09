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Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kurban Bayramı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 13:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.

6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Hız yapma! Sevdiklerin seni bekliyor…

32 CAN KAYBI, 4 BİN 817 YARALI

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4.817 vatandaşımız ise yaralandı.

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Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık. Yaşama tutun…

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce;
1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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#Trafik Kazası#Kurban Bayramı#Ali Yerlikaya

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