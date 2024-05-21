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Bakan Yerlikaya, Körfez ülkelerinin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile görüştü

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#Ali Yerlikaya#Körfez#Büyükelçi
Bakan Yerlikaya, Körfez ülkelerinin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 19:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, körfez ülkelerinin büyükelçi ve maslahatgüzarları ile bakanlıkta bir araya geldi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Körfez ülkeleri Büyükelçi ve Maslahatgüzarları ile bir araya geldik. Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Sayın Saeed Thani Al Dhaheri’ye, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr’a, Umman Ankara Büyükelçisi Sayın Saif Rashid Saıf Al Jahwari’ye, Bahreyn Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Hashem Sayed Mansoor Alawi Kadhem’e, Kuveyt Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Jasem Mohammad Abu Marzouq’ya, Katar Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Naif Jassim Mohammed Alabduljabbar’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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#Ali Yerlikaya#Körfez#Büyükelçi

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